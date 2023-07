Incidente sul lavoro a Scafati, 18enne muore dopo cinque giorni di agonia: aperta un'inchiesta

Non ce l’ha fatta. Dopo cinque giorni di agonia è morto questa mattina, all’ospedale di Nocera Inferiore, Pasquale Sansone, il 18enne di Sant’Antonio Abate rimasto vittima di un infortunio sul lavoro lo scorso lunedì.

Il ragazzo stava eseguendo dei lavori in un’azienda di torrefazione in viale dei Giardini a Scafati per conto di una ditta di termoidraulica quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa 5 metri. Il 18enne di Sant’Antonio Abate era stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Nocera Inferiore, dove è morto. La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità.