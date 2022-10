Ritorna a Scala la Festa della Castagna Due week-end di degustazioni e eventi

Dopo due anni di stop causa pandemia, ritorna uno degli eventi più attesi dell'autunno in Costiera Amalfitana. E’ la Festa della Castagna che Comune di Scala e Pro Loco hanno organizzato per celebrare le pregiate verole coltivate tra i castagneti dei Monti Lattari.

La 45esima Festa della Castagna, in programma nei week-end del 15 e 16 e 22 e 23 ottobre, oltre alle consuete degustazioni dei prodotti a base di castagna offrirà anche momenti di svago, di riflessione e eventi di tradizione.

Tra questi una tavola rotonda sul tema ​​“La castanicoltura dei Monti Lattari verso un turismo ambientale e un prodotto a marchio” (sabato 15 ottobre) e l’atteso “Palio delle Contrade”, una sorta di torneo fatto di antichi giochi popolari come il trocchiello, lo strummolo, il cerchio, la corsa nei sacchi e il tiro alla fune, ai quali partecipano i giovani delle sei contrade di Scala: Pontone, Scala centro, Minuta, Campidoglio, San Pietro e Santa Caterina,

L’attesa è tutta per l'apertura degli stand che saranno operativi nei quattro giorni di festa a partire dalle ore 18 in piazza Municipio dove le castagne saranno proposte indiverse modalità: dalla più celebre caldarrosta, ai dolci di castagne come castagnaccio, e marmellate.

Ai numerosi visitatori sarà offerta anche la possibilità di gustare piatti tipici della cucina locale come Gnocchetti di castagne, burro e salvia, pasta e patate allardata alla scalese, salsiccia e broccoli, polpettone alle castagne. Le serate allietate da musiche, spettacoli e danze della tradizione campana. Tra gli ospiti il cantante Gigione (sabato 22 ottobre) e il duo Ivan e Cristiano di made in Sud (domenica 23 ottobre).