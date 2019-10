Giovedì 17 Ottobre 2019, 09:05

CASTEL SAN GIORGIO. Sono stati individuati e mandati a processo due persone, originarie del napoletano, di 39 e 24 anni, che il 20 novembre del 2018 riuscirono a rubare ben 34 computer dall'interno di una scuola. Il furto fu commesso all'istituto "Rita Levi Montalcini", a Castel San Giorgio. Entrambi, dopo aver forzato la porta retrostante dell'istituto, fecero razzia di un numero elevato di computer, dal valore di circa 17.000 euro. Il materiale era diviso in alcune aule di informatica. A favorire i due ladri anche la circostanza dell'allarme che quella sera non scattò. Una volta fatta razzia dei computer, i due sarebbero fuggiti rapidamente, via autostrada. Per entrambi, vi è l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e di aver agito in edifici pubblici. Le indagini dei carabinieri, partite dopo la denuncia dei vertici della scuola, riuscirono in seguito ad individuare i due ladri, entrambi accusati di furto in concorso, e mandati recentemente a giudizio dal gup del tribunale di Nocera Inferiore.