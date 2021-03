Furto nel magazzino della Croce Rossa, recuperati i giochi per bambini

È stata recuperata, grazie all'intervento dei Carabinieri della stazione di Agropoli ( Salerno), la merce rubata alcuni giorni fa nel magazzino della Croce Rossa di Agropoli. I Carabinieri hanno avviato le indagini a seguito della segnalazione del presidente del Comitato Croce Rossa di Agropoli, Giovanna Infante, riuscendo a identificare in un noto pregiudicato locale l'uomo in possesso della refurtiva, consistente in cerchietti, fermagli per capelli, giochi per bambini e numerosi altri beni donati alla Croce Rossa per essere destinati a chi ne avesse necessità. Il materiale è stato restituito alla Croce Rossa. L'uomo è stato denunciato per ricettazione. Proseguono le indagini da parte dei militari dell'Arma per risalire agli autori del furto. Sul posto sono stati svolti rilievi tecnici da parte dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Agropoli.

