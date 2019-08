Sabato 24 Agosto 2019, 12:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha tentato di evitare l'arresto, fuggendo, a bordo del suo scooter, lungo le impervie strade dei rioni collinari di Salerno. La corsa di V.V., giovane già noto alle forze dell'ordine, è terminata ad Ogliara, dove è stato raggiunto e arrestato dagli agenti della squadra mobile di Salerno.Il ragazzo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio e possesso di arma da sparo clandestina, nel corso della serata di venerdì. Il giovane era stato notato dai poliziotti che, riconoscendolo, avevano deciso di sottoporlo a controllo; V.V., una volta accortosi della presenza della pattuglia, ha tentato di scappare. Una volta acciuffato, gli agenti hanno trovato una Beretta 6.35, completa di caricatore e munizioni, e 40 dosi - tra cocaina ed eroina - pronte per essere vendute. Rinvenuta anche una cospicua somma di denaro, frutto delle attività illecite.