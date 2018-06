Lunedì 11 Giugno 2018, 12:33 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 12:33

Più della metà dei lavoratori, 12 su 22, in nero. I finanzieri del comando provinciale di Salerno hanno effettuato alcuni controlli presso imprese locali attive nel settore della ristorazione e del commercio al dettaglio di abbigliamento.Al termine degli accertamenti, i militari hanno scoperto che 12 lavoratori erano completamente «in nero», intenti a prestare la propria attività lavorativa in assenza di garanzie previdenziali e assistenziali. Per le aziende è scattata una maxi sanzione.