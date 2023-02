«Punti di Svista», a Salerno il romanzo a quattro mani di Antonio Sepe e Stefania Gimmelli

«Punti di Svista» il romanzo scritto a quattro mani da Antonio Sepe e Stefania Gimmelli incontra Salerno attraverso l’appuntamento organizzato da Scena Teatro nella sezione libri, lunedì 27 febbraio alle ore 18:00 presso l’Auditorium del Centro Sociale di Salerno- Pastena in via Cantarella.

Un appuntamento che vedrà lo scrittore, Sepe interloquire, attraverso la moderazione della giornalista Erminia Pellecchia, con i ragazzi dell’Accademia teatrale diretta da Antonello De Rosa. Antonio Sepe, laurea in sociologia, appassionato di cultura pop- vintage, è senza ombra alcuna uno dei maggiori esponenti del fumetto, di cui da sempre ne è divoratore culturale. Scrive la sua prima short story nel 2017 nel volume «L’Altalena», approdando al mondo del fumetto come co-ideatore del progetto «Timed» per Shockdom e per Noise Press.

«Punti di Svista» è il suo romanzo di esordio, pubblicato dalla casa editrice «LFA Publisher», raccoglie i pensieri e le emozioni – i disagi personali ed esistenziali dei protagonisti, Luca e Sofia, coppia che non avendo il coraggio di dirsi le cose ad alta voce, danno vita a conversazioni univoche di riflessioni concrete. Un romanzo scritto di pari intendi con Stefania Gimmelli, una sorta di diario personale che svela il rapporto ormai in crisi della coppia.