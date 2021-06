Salerno, 130 grammi di cocaina nascosta nell'orto: arrestato

Cocaina nascosta in un orto coltivato. Un 33enne di Salerno, residente a Montecorvino Pugliano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione a fini di spaccio. I poliziotti della Squadra investigativa del Commissariato di Battipaglia hanno fermato lo spacciatore in flagranza di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio: gli agenti hanno controllato l'uomo mentre era a bordo della propria auto sulla strada provinciale di Montecorvino Pugliano, sorprendendolo in possesso di 5 grammi di cocaina e di un bilancino elettronico.

I poliziotti hanno perquisito l'abitazione dell'uomo e, in un terreno di proprietà di pertinenza dell'abitazione a Montecorvino Pugliano, hanno trovato 130 grammi di cocaina nascosti in un foro nel terreno dell'orto. Lo spacciatore è stato quindi arrestato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, portato nel carcere salernitano di Fuorni, in attesa della convalida dell'arresto.