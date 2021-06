Scafati, patente ritirata, lui ne compra una nuova in Ucraina: denunciato

Girava con una patente comprata in Ucraina, una persona di nazionalità straniera è stata denunciata nel comune di Scafati per uso di atto falso e contraffazione. A scoprire l'uomo gli agenti della polizia municipale, guidati dal comandante Salvatore Dionisio, in seguito a specifiche attività di controllo riguardo regolarità di auto e veicoli, con relative targhe, documenti e coperture assicurative.

APPROFONDIMENTI IL FUOCO Polla, incendio in casa: ferito un uomoviveva in condizioni di... L'AVVISTAMENTO Parco del Cilento, lupo a passeggioper strada vicino Pollica SALERNO Ciclista travolto da un'auto:ricoverato in gravi condizioni

Nel pomeriggio, gli agenti avevano fermato un uomo nella zona di Mariconda. Viaggiava su di un'auto con targa polacca. Circostanza tale da destare i primi sospetti ed eseguire una verifica di rito. Dopo i primi controlli, è stato possibile accertare infatti che la patente in possesso dell'automobilista risultava essere irregolare.

Il documento gli era stato infatti ritirato due anni fa, dai carabinieri, per un altro reato specifico. Da lì, la decisione, a quanto pare, di acquistarne una seconda in Ucraina, contraffatta, ma che doveva servire a passare come una regolare. L'auto sulla quale viaggiava è stata invece sottoposta a sequestro, mentre l'uomo è stato denunciato a piede libero, con la comunicazione alla Procura di Nocera Inferiore, per i reati di uso di documento falso e contraffazione.