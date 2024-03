Baronissi, non accetta la fine della relazione, minaccia di morte la ex

Minacce di morte alla ex fidanzata, viene allontanato da quest'ultima con un provvedimento del tribunale. E' quanto deciso per un ragazzo di 31 anni, di Mercato San Severino, raggiunto dal divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l'accusa di stalking.

La misura è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Baronissi, dopo la denuncia sporta dalla ragazza per atti persecutori. In sostanza, stando al racconto della giovane, l'uomo non aveva mai accettato la fine della relazione, cominciando a tormentare la stessa con minacce di morte e diversi appostamenti e pedinamenti, anche presso i luoghi frequentati dalla vittima.

Una situazione tale da stravolgere le normali abitudini di vita della ragazza, che aveva temuto per la propria incolumità, al punto da decidere di recarsi dai carabinieri per denunciare quanto stava subendo ormai da diversi mesi.

La procura di Nocera Inferiore ha richiesto, così, una misura cautelare e personale per il 31enne.

La tesi è stata accolta dal Gip, con la notifica dell'ordinanza e la valutazione in positivo del narrato e attendibilità della ragazza. L'indagato sarà interrogato nei prossimi giorni dal giudice, durante l'udienza di interrogatorio, dove potrà fornire la sua difesa rispetto alle accuse che gli vengono mosse. Qualora dovesse violare l'attuale misura, il giovane rischia un aggravamento della stessa, come l'arresto.