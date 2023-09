Settembre regala appuntamenti musicali in giro per la provincia in un excursus tra musica classica, jazz, pop e tradizioni che accompagnerà gli ascoltatori anche alla scoperta di borghi meno conosciuti del territorio. Il focus sarà sul Teatro Verdi di Salerno, che domani alle 21, propone nella chiesa di San Benedetto, il Concerto per la Pace, nell'ambito della rassegna Settembre in musica, all'interno della stagione lirica e sinfonica del Teatro Municipale.

Il primo appuntamento, quinta San Benedetto, è affidato alla Kharkiv Chamber Orchestra, con Francesco Di Rosa all'oboe solista, che eseguirà brani di Mendelssohn Bartholdy, Marcello, Bartòk, Vivaldi, Skoryy e Piazzolla. «Portiamo gratuitamente la grande musica - dichiara il segretario organizzativo Antonio Marzullo - in una delle chiese più belle del centro storico di Salerno. Aspettiamo il pubblico degli appassionati ma anche di chi, per la prima volta, si avvicina a questi spettacoli».

Restando nella city, continua, nell'atrio del Duomo, l'Irno Festival con il concerto (stasera alle 21) del Tango Y Mas Project, domani bis con il New Quartet Jazz, il 3 tocca al musical Frozen, mentre il sipario calerà il 4 con l'Orchestra Sinfonica Internazionale. Domani, invece, a Pellezzano il concerto di Roberto Billi al complesso monumentale dello Spirito Santo. Scafati, sempre il 2 settembre, risponde con una Notte Bianca all'insegna delle note. Su diversi palchi si esibiranno artisti emergenti ma anche big come Sal Da Vinci, Franco Ricciardi, Tony Tammaro e la giovane Alessandra Tombolillo (dalle 21.30). Nella vicina Nocera Inferiore, nel convento di Sant'Andrea, concerto all'alba: alle 5 di sabato si esibiranno gli Anelli di Saturno: il soprano Anna Paola Troiano e Luigi De Nardo all'oboe.

Nostalgia 90 approderà a Sassano per il progetto Viaggio nel Vallo di Diano. Sarà la Villa Comunale di Silla ad ospitare, il 2 settembre alle 21, uno show con animazione, ballerine, mascotte, gadgets, effetti speciali e musiche trascinanti. A San Gregorio Magno, il 3 settembre, si celebra il patrono che dà il nome al comune con una serie di appuntamenti. Stasera ci sarà il Festival Bacco in via Bacco, con i live di gruppi etnici di musica popolare, domani in piazza Amendola sarà la volta di Micky Sepalone, Angela Piaf & Canta Napoli band, mentre domenica, alle 21, in piazza Municipio, concerto del complesso bandistico Città di Calitri. Si conclude, il 4 settembre, con l'esibizione dei Gemelli Diversi. Musica napoletana al centro della rassegna La Magia degli Elementi, con lo spettacolo That's Ammore, con Alessandro D'Auria, in programma domani in piazza Gesù Redentore (dalle 21) di Sant'Egidio del Monte Albino.

Il piccolo comune di Scala, si prepara a celebrare il Beato Gerardo Sasso con una serie di iniziative. Riflettori puntati sul concerto, il 4 settembre alle 21, in Piazza Municipio, di Uto Ughi con l'Orchestra dei Filarmonici di Roma. Minori presenta un tributo a Franco Califano, domenica in piazza Cantilena alle 20.45, con lo spettacolo dell'attore Maurizio Mattioli, mentre il M'ama di Praiano propone, il 3 settembre alle 21, il jazz di Laura Taglialatela. A quasi centro chilometri di distanza, da segnalare la chiusura dalla manifestazione Cilento in Opera, diretta dal soprano Maria Pia Garofalo, che a Torchiara (nel palazzo baronale De Conciliis) propone il recital pianistico di Alessandro Volpe (2 settembre, ore 20). Parte oggi Jazz on Capaccio con i live, alle 21, di Max Ionata & Elia Jazz 4et, mentre domani spazio alla voce di Sherrita Duran. Si chiude il 3 con la cantante Kelly Joyce, accompagnata dalla Ndm band. Da segnalare, infine, a Novi Velia il Festival degli Antichi Suoni. Oggi concerti di Kiepò e Uanema Orchestra, domani toccherà a Mimmo Cavallaro e domenica al trio Wum.