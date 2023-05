Salerno, preso il rapinatore seriale delle farmacie: dieci colpi in un anno

Dieci rapine commesse tra gennaio e dicembre 2022 ai danni di farmacie e sale scommesse in città e in provincia di Salerno. È l'accusa nei confronti di un 33enne nei confronti del quale la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal gip di Salerno su richiesta della Procura salernitana. L'uomo è indagato per molteplici episodi di rapina aggravata e porto illegale di arma. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il bottino delle dieci rapine commesse ammonterebbe a circa 20mila euro.