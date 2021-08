Vaccino agli studenti, a Salerno la stretta finale con nuovi open day

Ripartono la prossima settimana gli open day rivolti ai ragazzi della fascia d'età 12-19 anni per garantire un inizio dell'anno scolastico in sicurezza. Nel frattempo, però, sono riprese ieri a pieno ritmo le vaccinazioni, anche per gli adolescenti, che possono presentarsi anche senza prenotazione. Sono 64, invece, a fronte di un numero di test analizzati basso, a causa del ponte ferragostano, i tamponi positivi comunicati dal ministero della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati