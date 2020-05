Una lunga stria di sangue tra i marciapiedi di via Piave, lungo via Livenza, a Sarno. Dopo lunghe ricerche, C. A., 38 anni, residente del posto, è stato ritrovato ferito in piazza.

Ad accorgersi delle grosse chiazze di sangue sono stati alcuni commercianti e residenti del centro cittadino che, allarmati ed impauriti, hanno subito allertato le forze dell'ordine parlando di un uomo ferito e barcollante.

Polizia, carabinieri e vigili urbani sul posto per capire cosa fosse accaduto e rintracciare il ferito. Il 38enne è stato ritrovato in un angolo di piazza Marconi, accasciato accanto ad una panchina.

Dalle prime indiscrezioni par che l'uomo si sia procurato da solo le profonde ferite ad entrambi i piedi e, una volta tolte le scarpe, avrebbe attraverso parte del centro cittadino lasciando sangue ovunque. Intervenuta un'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il 38enne in ospedale dove le sue condizioni non sono apparse gravi.

Sul posto anche i servizi sociali del Comune di Sarno, con l'assessore alle politiche sociali, Vincenzo Salerno.