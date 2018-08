Mercoledì 15 Agosto 2018, 13:27

Incidente stradale, la notte scorsa, in via Santa Lucia, ai confini tra Angri e Sant'Egidio del Monte Albino. Nel terribile impatto ha perso la vita Antonello Giordano, 27 anni, di Angri, che era in sella ad una moto. Ancora da chiarire la dimanica dell'incidente. Sembra che il giovane sia scivolato, a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, e sia stato poi investito in pieno da un'auto sopraggiunta a forte velocità. A lavoro i carabinieri della tenenza di Pagani, che stanno cercando di ricostruire i fatti. Inutili i soccorsi. Il 27enne di Angri sarebbe morto sul colpo. Il giovane, appassionato di moto, era molto conosciuto ad Angri.