La pandemia non frena il Babbo dell’Istituto Comprensivo Santa Croce di Sapri, la sua visita è ormai una tradizione e lui non ha voluto rinunciare all’incontro. Babbo nel rispetto delle regole anti covid, ha raggiunto gli alunni in dad, quelli in presenza e chi è a casa con l’istruzione parentale. La sua visita è stata on line con i bimbi impegnati nella didattica a distanza. A girare per le classi virtuali di Sapri e Torraca anche la dirigente scolastica Paola Migaldi che , come Babbo , non ha voluto far mancare la visita di fine anno ai suoi alunni. “. I bambini sono rimasti a bocca aperta quanto a sorpresa, durante la lezione, si sono visti spuntare su pc Babbo Natale, al quale hanno elencato a voce, ovviamenete, la lista di regali che si aspettano nella notte di Natale.

