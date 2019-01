Venerdì 18 Gennaio 2019, 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stato un infarto a stroncare la vita di Umberto Sampogna. L’uomo, di ottant’anni, era dentro la sua Apecar parcheggiata in Corso Garibaldi a Sapri e stava attendono la moglie che era entrata in farmacia. All’uscita si è accorta che il marito non dava segni di vita. I sanitari del 118 quando sono giunti sul posto era già deceduto. I Carabinieri della locale stazione hanno accertato che si è trattato di morte naturale ed hanno rilasciato la salma ai familiari per i funerali.Un episodio che ha portato all’interruzione del traffico nel corso e richiamato l’attenzione dei curiosi, perché accaduto nel cuore della Città e in pieno giorno. Sampogna aveva 80 anni, era originario di Totorella ma da anni viveva a Sapri. Dopo l’acquisto in farmacia insieme alla moglie si sarebbe dovuto recare in visita presso l’anziana sorella deceduta nella notte. Una tragedia nella tragedia per la famiglia Sampogna che all’improvviso si è ritrovata a piangere due suoi cari.