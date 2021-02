A una settimana dalla caduta massi riapre la statale 18 Sapri-Maratea.Questa mattina si ètenuto il sopralluogo dei tecnici del genio civile insieme al sindaco di Sapri, Anas, Polstrada e i Vigili urbani . E' stato accertato che non ci sono pericoli per la circolazione. Sulla montagna rocciosa che sovrasta la nazionale non c’è materiale a rischio crollo. La strada è stata riapereta questo pomeriggio alle 17. Un masso e altre pietre si erano distaccati dalla parere rocciosa lunedì 8 febbraio a seguito delle piogge incessanti. Un fenomeno che si è verificato nei pressi del canale di mezzanotte nel territorio di competenza del Comune di Sapri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA