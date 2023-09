Dosi di cocaina e un documento contraffatto, 55enne nei guai

SCAFATI. Un uomo di 55 anni di Scafati è indagato per possesso di droga e un documento falso. Giorni fa, i carabinieri della tenenza di Scafati lo hanno fermato e arrestato, durante un normale controllo del territorio. Poi, dopo la convalida dell'arresto, il giudice monocratico del tribunale di Nocera Inferiore lo ha liberato senza alcuna misura, al termine del rito per direttissima.

L'iter per il 55enne proseguirà, ora, a piede libero. I militari, durante una perquisizione, lo avevano trovato in possesso di nove involucri contenenti cocaina. La sostanza, a dire dell'indagato, sarebbe stata tuttavia per uso esclusivamente personale. Oltre alla droga, i militari hanno trovato un documento d'identità falso: alla foto dell'indagato corrispondeva, infatti, un altro nome e cognome.

A riguardo, la procura di Nocera Inferiore sta svolgendo verifiche e prosegue gli accertamenti per chiarire l'uso eventuale di quel documento.

La procura, nell'udienza per direttissima, aveva chiesto la conferma della misura cautelare.