Sarno: sceglie una polizza per l'auto navigando in rete, viene truffato

Truffato online mentre sceglieva un'assicurazione all'auto. E' quanto accaduto il mese scorso ad un uomo di Sarno, vittima di un raggiro che ha denunciato ai carabinieri della stazione locale. L'uomo cercava una polizza assicurativa per l'auto intestata alla sorella. Aveva chiesto e valutato diversi preventivi in rete. Nello sceglierne una, poi, attraverso un sito web, aveva inserito i dati personali e quelli della macchina da assicurare. La storia è stata raccontata dall'emittente televisiva Telenuova. Dopo aver ricevuto il preventivo, l'uomo è stato contattato tramite messaggio dall'operatore di una sedicente agenzia, che aveva chiesto i documenti di identità ed il libretto di circolazione dell’auto.

L'operatore ha poi spiegato che per attivare subito la polizza si poteva effettuare il pagamento tramite lottomatica, saldando il pagamento annuale della polizza per un importo di 428 euro. L’uomo ha così effettuato il pagamento, non ricevendo poi più risposta da parte dell'agenzia. Una volta accortosi del raggiro ha denunciato l’episodio ai carabinieri. Dato che la tipologia di truffa è comune, le forze dell'ordine ricordano, a scopo preventivo, che se l'offerta è riconducibile a un sito web, bisogna ispezionarlo minuziosamente e accertarsi che siano presenti alcune info come l'indirizzo, il recapito telefonico, la posta elettronica (meglio se PEC) e il numero e la data di iscrizione al registro unico degli intermediari assicurativi.