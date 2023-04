Truffare i viaggiatori: il nuovo trend dei criminali informatici

Le compagnie aeree hanno alzato i prezzi alle stelle e, nel bel mezzo di un’inflazione globale, le persone sono sempre alla ricerca di offerte last minute o offerte speciali \che possano consentire loro di godersi una vacanza. I cybercriminali fanno sempre più leva su questi fattori con lo scopo approfittare di un calo d’attenzione dovuto alla voglia di vacanza e di relax delle persone, massimizzando i loro profitti con una serie di attività illecite.

I ricercatori condividono esempi di quello che sembra essere un mercato in crescita di opzioni alternative, in cui i cybercriminali offrono la loro “merce” utilizzando credenziali rubate agli account personali di hotel e compagnie aeree, o premi accumulati che possono essere utilizzati per acquistare dei biglietti o delle notti in hotel.

Un metodo utilizzato è quello di offrire, gratuitamente o a pagamento, le credenziali rubate relative ai suddetti account che hanno accumulato premi o punti viaggio, nei forum del darkweb. Esempi di questi account sono hotel come Marriott, Delta e America Airlines. I cybercriminali utilizzano anche un particolare tool di brute forcing per rubare gli account del Radisson Hotel con il fine ultimo di accedere agli account con carte di pagamento collegate o più punti premio. Un'altra tattica è la creazione di “agenzie viaggi” negli underground market russi.

Queste agenzie fasulle vendono biglietti aerei e prenotazioni alberghiere a prezzi scontati del 45-50%, ma queste offerte vengono commissionate utilizzando account rubati. A questi metodi si affiancano le ormai famose truffe di phishing, che rimangono una delle principali tecniche utilizzate per attirare gli utenti a fornire i loro dati, preferibilmente finanziari, e con ciò rubare denaro e generare transazioni fraudolente.

Check Point Research (Cpr), la divisione Threat Intelligence di Check Point Software ci da alcuni consigli su come proteggersi da questo tipo di truffe: