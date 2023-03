Truffa dello specchietto, a Caserta la banda colpisce ancora

Spuntano nuove vittime della banda della “truffa dello specchietto” e si aggrava ulteriormente la posizione delle due persone che, nei giorni scorsi, sono state denunciate dai carabinieri della Compagnia di Caserta. L’ultimo caso è stato denunciato ieri da un 24enne casertano, vittima dei truffatori il 26 marzo scorso.

Ha raccontato ai carabinieri di essere stato preso di mira da due persone, di cui uno con accento romano, a bordo di una vecchia Renault Clio scura. E ha spiegato che hanno agito con lo stesso modus operandi delle due vittime precedenti: un uomo seduto in macchina che parla con un altro in strada che viene urtato al gomito dallo specchietto retrovisore laterale di un’auto in transito che gli fa cadere il cellulare provocandone la rottura del display.

Il danno patito dalla vittima è stato di 180 euro, somma stimata dal truffatore come necessaria all’acquisto di un nuovo cellulare in sostituzione di quello appena rottosi a seguito della caduta causata dal colpo ricevuto al gomito dallo specchietto retrovisore della vettura in transito.