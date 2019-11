© RIPRODUZIONE RISERVATA

Smarrisce la cifra dima dopo un paio di ore glieli restituiscono. E' quanto accaduto ad una donna di Nocera Inferiore , che questa mattina aveva segnalato a più persone di aver perso la consistente cifra in denaro, che aveva con se per effettuare probabilmente un versamento in banca. La donna aveva parcheggiato l'auto nei pressi della stazione, per poi accompagnare il figlio a scuola. Tornata al veicolo, si era resa conto di non trovare più i soldi. Forse un attimo di distazione o di leggerezza, fatto sta che i soldi non erano più nelle sue disponibilità. Presa dal panico, ha allertato il marito, per poi condividere la sua disavventura attraversoinviando messaggi ai vari gruppi di chat nei quali si trovava. Da quello della scuola agli amici, fino ai genitori. La donna aveva avvisato anche la polizia municipale, chiedendo se fosse stato possibile guardare le immagini delle telecamere, sospettando un furto ma anche per capire che fine avesse fatto il denaro. Il lieto fine si è registrato dopo un paio d'ore, quando una donna è riuscita a contattare la giovane madre, riferendole di aver trovato i soldi. Che sono stati poi consegnati al legittimo proprietario, commossa da quel gesto di estrema generosità.