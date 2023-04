Si finge amico del defunto per rubare in casa, condomino lo mette in fuga

Sventata azione di sciacallaggio a Salerno. E' quanto accaduto nel quartiere Torrione, nelle ore serali.

Un uomo - stando ad una denuncia sporta in Questura - era riuscito ad entrare in uno stabile, dirigendosi verso un appartamento, fingendosi amico di un uomo defunto il giorno precedente.

Con questo espediente era riuscito ad avvicinarsi al domicilio in questione, spiegando di voler dare "l'estremo saluto" all'amico, così come alla famiglia. E' stato solo grazie all'intervento di un condomino che lo sconosciuto non è riuscito nel suo intento, guadagnando poi la via di fuga.

Nei suoi intenti vi era con molta probabilità quella di rubare, una volta entrato all'interno della casa, magari approfittando della confusione. La segnalazione è stata inoltrata anche alle forze di polizia, oltre che ai carabinieri e al comando municipale. Non è la prima volta che persone sconosciute tentano di entrare all'interno di corti e appartamenti, probabilmente con il chiaro intento di rubare o consumare truffe a danno degli ignari residenti.