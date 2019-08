Lunedì 26 Agosto 2019, 14:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bimbo non respira, sta male. Sempre più male. Ha un principio di soffocamento dopo aver ingerito un pezzo di banana. Sta in auto con la famiglia, sta andando al Sud per le vacanze e si trova in quel momento lungo la A2 del Mediterraneo all'altezza di Sicignano degli Alburni. I genitori si accorgono di quanto sta avvenendo, si fermano sulla piazzola di sosta. Escono dall'auto, chiamano i soccorsi. Sono attimi interminabili. Sul posto c'è già la squadra dell'Anas con l'assistente di nucleo Vincenzo Santoriello. Sta arrivando anche una pattuglia della polizia stradale di Sala Consilina. Si blocca il traffico, si predispone l'area per l'eventuale arrivo di un elisoccorso. Ma in quel momento arriva un angelo, vestito da vigile del fuoco. Si tratta di Giovanni Candura, che sta andando a Caltanissetta. Capisce che serve un intervento repentino. E allora mette in atto la manovra di Heimlich. Una prima volta, una seconda e poi... poi il bambino torna a respirare. Grazie a quell'angelo vestito da vigile del fuoco.