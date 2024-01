Sorvegliato speciale, trovato in auto in un altro comune: arrestato

Si trovava in un altro comune, in violazione di una misura precedentemente applicata dal tribunale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Per queste ragioni è stato fermato e arrestato un ragazzo di 36 anni, di Boscoreale, dopo un controllo svolto dai carabinieri della Tenenza di Scafati. l militari avevano intimato l'alt al veicolo condotto dall'indagato.

Una volta fermo erano partiti i controlli di rito: i carabinieri hanno così scoperto che il giovane era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un altro comune. Non poteva essere presente, dunque, nel comune di Scafati.

Dopo le formalità di rito, infatti, è stato arrestato e trasferito presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dalla procura di Nocera Inferiore. L'altro ieri è comparso dinanzi al giudice del tribunale per la direttissima, al termine della quale il magistrato ha convalidato l'arresto in virtù della violazione commessa.