Sarno, autofficina fuorilegge, scatta il sequestro e denunciato il titolare

Autofficina fuorilegge: sversamenti di liquidi di motori ed olii nella rete fognaria pubblica. Denunciato il titolare. L’operazione è dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Sarno, impegnati nei controlli per la tutela del territorio nell’ambito della campagna denominata “Rinascita Sarno”.

L’ispezione è scattata oggi nell’autofficina meccanica San Valentino Torio. Durante il controllo i militari hanno richiesto la planimetria dell’impianto e le relative autorizzazioni. Già dall’autorizzazione ambientale sono emerse incongruenze in quanto l’attività veniva svolta in due sedi operative, poco distanti l’una dall’altra, delle quali solo una regolarmente autorizzata.

All’approfondimento del controllo è stato accertato che sul piazzale dell’officina non autorizzata erano presenti 29 veicoli in attesa di riparazione e svariati pezzi di ricambio non gestiti in sicurezza.

I liquidi di motori, olii e residui di carburante, attraverso le griglie per lo smaltimento delle acque di piazzale, confluivano direttamente nella fognatura senza alcun tipo di trattamento.

L’attività è stata posta sotto sequestro e denunciando il titolare.