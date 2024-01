Gli studenti di Nocera Inferiore a Roma per la giornata della Shoah

«I ragazzi devono sapere. Quando io non ci sarò, ci saranno loro. E loro faranno in modo che non accada più». A dirlo è Sami Modiano, uno degli ultimi italiani sopravvissuti al lager di Auschwitz-Birkenau. Dopo un silenzio di 60 anni, dal 2005 si dedica «a raccontare a tutti ciò che è stato».

Martedì 23 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, sarà nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università Sapienza di Roma. Ad ascoltarlo ci saranno anche due classi di terza media della scuola Giuseppe De Lorenzo del secondo istituto comprensivo di Nocera Inferiore. Le altre terze seguiranno l’evento da remoto con un collegamento video. Per i ragazzi nocerini è davvero un’occasione unica. La De Lorenzo, infatti, è una delle due scuole medie italiane invitate all’incontro che è, di norma, dedicato alle scuole superiori e agli studenti universitari.

Già da diversi giorni i ragazzi della De Lorenzo stanno svolgendo attività in vista della Giornata della Memoria in collaborazione con la Fondazione Museo della Shoah di Roma. Si susseguono, infatti, momenti di riflessione attraverso letture, poesie, approfondimenti e documentari per fare luce su una delle pagine più buie della storia dell’uomo.

«Continuiamo nel nostro impegno - ha spiegato la preside Teresa Staiano - per responsabilizzare e sensibilizzare i ragazzi sugli orrori dell’olocausto».