Nocera, piove nelle case di via Napoli: «Abbiamo paura»

L'acqua è penetrata anche nelle strutture in cemento del vano ascensore. Ma pure alcuni pilastri del palazzo sono intrise di pioggia. L'allarme è stato lanciato dagli inqulini che vivono negli alloggi di edilizia popolare di via Napoli a Nocera Inferiore. Da tempo lamentano questi disagi. "Ma ora - dicono - siamo preoccupati per la staticità dei due edifici perchè le strutture in cemento sono gonfie d'acqua. Raccontano di aver chiamato tutti gli enti preposti, Dal Comune all'Acer, l'Agenzia regionale per l'edilizia agevolata residenziale.

"Ma sino ad oggi - denunciano - non c'è stato nessun intervento risolutivo. Ed ogni volta che piove il rischio aumenta". L'acqua penetra attraverso il tetto dei due edifici ma ci sono problemi anche nell'area sottostante i pilastri ai piani terra. Qui ci sarebbero anche delle perdite d'acqua che hanno provocato il rigonfiamento del pavimento all'ingresso degli edifici oltra ad allagare i cortili interni.