Il dibattito è vivace. E sta appassionando politici e cittadini di Nocera Inferiore. Sorprende perché si parla di cultura e turismo, argomenti che difficilmente trovano spazio nelle discussioni quotidiane anche se i riflettori arrivano ad illuminare l’ex caserma Tofano, l’enorme palazzo vanvitelliano, uno dei simboli della storia locale, il cui destino è ancora da decifrare. Tra l’altro il monumento è stato inserito dal sindaco Paolo De Maio nel suo programma di mandato. Ad accendere la miccia è stato il consigliere comunale Ferdinando Padovano.

«Ascolto e leggo - scrive - tanti commenti critici di alcuni componenti delle amministrazioni precedenti, e non solo, sulladi questa città, sia a livello culturale che di. Ma vi siete accorti della ricchezza storica e artistica di Nocera? Se ne foste mai venuti a conoscenza e soprattutto se foste stati un minimo lungimiranti, avreste dato una spinta notevole verso unae soprattutto i dipinti dei Solimena,». Non poteva restare in silenzio l’ex sindaco. «Probabilmente caro Ferdinando - replica - non so se il tuo sindaco ha spiegato ai giovani e nuovi consiglieri come te cosa ha voluto dire il decennio alle tue spalle». Nella lettera l’ex sindaco elenca tutte lemesse in campo non solo per ildella città nei dieci anni di amministrazione. Per poi puntare l’attenzione alla“rossa”.

«Premesso - prosegue - che Nocera non è e non sarà mai una città turistica perché, per quanto possa avere tesori monumentali ignorati, il contesto urbano è compromesso da decenni di scempi edilizi, di mancanza di ricettività alberghiera, di carenze del trasporto pubblico. La vera questione per Nocera è la caserma Tofano (oggi per conto del ministero dei Beni Culturali è un deposito di reperti archeologici ndr) per la quale la mia amministrazione si è spesa sino ad avere attenzione e un po’ di soldi dall’ex ministro Dario Franceschini per la conservazione e il restauro. La mia proposta è di costituire un comitato per la Tofano che metta insieme menti e progetti, cittadini e passioni. E vorrei che lo presiedessi tu. Perché il treno, tra chi spinge e chi agisce avendone ruolo, non abbia soluzioni di continuità, come la storia, passata o recente». Le parole di Padovano hanno scatenato un vespaio di polemiche che hanno coinvolto anche l’attuale assessore alla cultura Federica Fortino. «Ma non aveva lo stesso incarico con l’amministrazione Torquato?», chiede l’ex consigliere comunale Gennaro Della Mura.

Una sottolineatura arriva anche da Roberto Citarella che da privato cittadino, di tasca propria, si spende per la città, «nel mio piccolo, tra pochissimi ringraziamenti, tanta invidia e indifferenza, sono riuscito almeno ad illuminare chiese e conventi pur non essendo nessuno».