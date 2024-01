Pagani, borsa con 500 euro. Due giovani la restituiscono al proprietario

Trovano un portafogli con oltre 500 euro e lo restituiscono al proprietario. Ora l’uomo li sta cercando per una ricompensa. È accaduto a Pagani nella centralissima piazza Sant’Alfonso.

“Mi ero fermato su una panchina a chiacchierare con un amico – racconta Gianluca, il protagonista della storia – avevo con me una borsa dove avevo messo la spesa fatta poco prima in un negozio. Salutato il mio amico sono andato via, dopo un quarto d’ora mi sono accorto che non avevo la borsa con me. Sono tornato indietro e sono stato avvicinato dai due ragazzi, dall’aspetto mi sembravano slavi, forse ucraini. Mi hanno consegnato la borsa facendomi notare che all’interno c’era anche il portafogli. All’interno c’era tutto, i soldi e i documenti. Li ho ringraziati ma non ho avuto la prontezza di offrire loro magari un caffè. Mi hanno sorriso e sono andati via. Ora voglio rintracciarli per offrire loro una ricompensa. Mi sembra giusto anche perché, a parte i soldi, mi hanno evitato un’odissea per rifare tutti i miei documenti che avevo nel portafogli”.