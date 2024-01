Maltempo a Castel San Giorgio, le coperture del tetto di una casa volano a terra

L’ondata prevista di maltempo che si è abbattuta sul salernitano, così come nell'Agro nocerino e Valle dell'Irno, sta creando non pochi danni a persone e cose, oltre che disagi per la pubblica incolumità, costringendo ad un lavoro straordinario le forze dell'ordine in diversi comuni.

Tanta paura, ad esempio, a Castel San Giorgio, dove sono letteralmente volate via delle coperture di un tetto da un'abitazione. Queste ultime sono finite in parte a terra, altre invece su di un cancello d'ingresso, danneggiato in parte dall'urto.

Altri pezzi, invece, sono rimasti bloccati, a penzolare pericolosamente a mezz'aria.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, sollecitati dagli stessi residenti, per un pronto intervento.

Allo stato l'area è stata messa in sicurezza, per prevenire il rischio di nuovi crolli e permettere, poi, il ripristino - ove possibile - dei danni causati dal forte vento. Il lavoro dei caschi rossi sarà quello di rimuovere tutte le parti sradicate dall'abitazione, che costituiscono un pericolo per residenti e non.