Disagi e bellezza, il calo repentino delle temperature ed il maltempo che ne è seguito hanno prodotto conseguenze diverse in molti centri posti nell'area centrale della provincia, sia aree interne che di costa. A Buccino una frana nei pressi di Ponte San Cono, sulla Provinciale 37B, ha determinato l'immediata chiusura della strada. Uno smottamento che ha portato gran parte della careggiata, nei pressi del ponte, lungo l'area che unisce la stazione ferroviaria all'area industriale.

Per fortuna in quel momento non transitava nessuno e i danni sono stati registrati solo sulla strada che si è praticamente sbriciolata. Strada chiusa e percorso alternativo inevitabile. Sul posto i tecnici della Provincia e del Comune, insieme al sindaco Pasquale Freda, per un sopralluogo e la verifica dei danni. Lo smottamento del terreno e la conseguente frana sono stati provocati dalle piogge e dalla fragilità dell'area. Il tratto di strada resterà chiuso certamente per un po' di tempo perché per ripristinarlo occorrerà un intervento corposo. Il primo cittadino ha chiesto che la strada non venga attraversata neppure a piedi, vista la pericolosità incombente e la possibilità che quella frana possa ulteriormente ampliarsi.

Problemi anche sulle aree di costa. Allagamenti si sono registrati a Sapri, nel centro abitato, lungo i corsi d'acqua Ischitello e Santa Domenica, e scuole chiuse in mattinata, alle 11, con una ordinanza del sindaco. Non sono mancate le polemiche su questi allagamenti, addebitati ai lavori di ripascimento sulla spiaggia e a problemi di deflusso delle acque. Il primo cittadino ha tuttavia tranquillizzato: «Nessuna causa effetto è imputabile ai lavori del cantiere del primo lotto "Erosione Costiera" dice il sindaco Antonio Gentile - I lavori di mitigazione del rischio idrogeologico effettuati in questi anni hanno sicuramente aumentato la resilienza agli eventi atmosferici, caratteristica che sarà ulteriormente aumentata con le opere in progettazione ma non ancora realizzate».

Ad Ascea, invece, incidente tra due auto provocato probabilmente dall'asfalto reso viscido dalla pioggia. Un'auto è sbandata travolgendone un'altra in località Velia, ma per fortuna senza provocare danni alle persone coinvolte. Ad Agropoli fiumi ingrossati e costantemente monitorati per verificare eventuali esondazioni, un problema noto e tenuto sotto controllo dai tecnici. Nelle aree interne, sui principali massicci della provincia, tra Alto Sele e Tanagro e sugli Alburni, invece, la neve è scesa copiosa fino a 5/600 metri, imbiancando tutto e regalando paesaggi come sempre suggestivi e di grande bellezza. Disagi alla circolazione, ma le Protezioni civili, i volontari e i tecnici sono intervenuti ovunque per liberare le strade.