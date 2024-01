Il recente aumento del pedaggio autostradale tra Salerno e Napoli ha mandato su tutte le furie cittadini e forze politiche. Cava de’ Tirreni, infatti, è uno dei centri più penalizzati. L’aumento delle tariffe è scattato lo scorso 18 gennaio ed è passata da 2,10 a 2,30 euro per le autovetture e i motocicli. In sostanza, per spostarsi in autostrada tra Cava de’ Tirreni e le vicine Salerno o Nocera, il costo è di 2 euro e 30 ma soltanto nel caso in cui si proceda al pagamento al casello. Questo perché il tratto autostradale, da Napoli a Salerno, è un tratto cosiddetto a “sistema aperto”, ossia non tiene conto dei chilometri percorsi per determinare la tariffa ma prevede un costo forfettario che è il medesimo indipendentemente dalle distanze coperte. Il discorso cambia se si è in possesso di un servizio di telepedaggio: in quel caso non ci sono stati aumenti.

Sulla vicenda è intervenuto il coordinamento civicoche ha chiesto aidel territorio, ed in particolar modo al primo cittadino metelliano, di. «Questo aumento influisce negativamente sui costi di trasporto e sull’ambiente a Cava de’Tirreni e nelle aree circostanti. In particolare, l’aumento forfettario del pedaggio, applicato a chi non usa il telepedaggio, èe potrebbe violare i diritti fondamentali delle comunità locali, specialmente in termini di- spiegano dal coordinamento dei movimenti capeggiati da- questo incremento scoraggerà l’uso dell’autostrada, specialmente per chi viaggia versoe altri, aumentando così ildeterminando un aumento dei costi di manutenzione stradale e un peggioramento della, a causa degli elevati flussi veicolari». Da qui l’appello ai

«Servalli e i sindaci dei Comuni vicini hanno il dovere di agire, dovrebbero esprimere le loro preoccupazioni ai concessionari e ai ministeri competenti, richiedendo una tariffazione chilometrica equa per tutti gli utenti. Inoltre, dovrebbero chiedere forme di compensazione per i danni causati dai maggiori flussi veicolari sulle strade locali e sulla qualità ambientale».

Da palazzo di città fanno sapere che sull’aumento delle tariffe l’amministrazione comunale non può incidere sulle scelte operate dal Governo e dalla società concessionaria ma sarà garantito il massimo impegno per quanto riguarda l’annoso problema dei pannelli fonoassorbenti in favore delle abitazioni che insistono lungo il tratto autostradale che attraversa il centro cittadino.