Sorpresi con cannabinoidi, cocaina e contanti in auto alle 21,40 di ieri in via Settimio Mobilio, a Salerno, zio e nipote di 39 e 19 anni sono stati arrestati dai poliziotti. In casa sono stati trovati un bilancino di precisione e ulteriore materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente.

APPROFONDIMENTI L'INCENDIO Incendio a Salerno, due anziani bloccati in casa salvati dai... L'INCENDIO Incendio nella villetta a Castel Volturno: decisivo... LA CRIMINALITÀ Donna picchiata nella notte per 500 euro: choc a Benevento IL CASO De Luca risponde alla mamma: «Ecco i dati dei contagi nella tua...

© RIPRODUZIONE RISERVATA