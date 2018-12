Mercoledì 19 Dicembre 2018, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 19-12-2018 09:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva la voce rotta dalla commozione Roberta, la ragazza aggredita sabato mattina davanti alla scuola che frequenta - l’Alfano I di Salerno - da un gruppetto di militanti del collettivo d’estrema destra Lotta studentesca. Scossa nel raccontare quei drammatici momenti davanti alla dirigente scolastica Elisabetta Barone, al sindaco Enzo Napoli, al corpo docente e a tutti i compagni di scuola, per la prima volta la giovane ha parlato apertamente dell’accaduto nell’ambito di un’assemblea scolastica convocata per discutere di libertà e lotta alla violenza.«Sono ancora molto provata da quello che è accaduto - esordisce - tengo alla mia scuola e a tutti i miei compagni. Quello che ho fatto non ha né colore, né bandiera. Avrei dovuto chiamare le forze dell’ordine e non intervenire ma non sono riuscita a non lasciarmi coinvolgere quando, leggendo il volantino che distribuivano, gli ho sentito pronunciare frasi xenofobe e razziste. Poi hanno fatto il saluto fascista e, per me che sono cresciuta in una famiglia con quattro donne e che ha sempre promosso la libertà e l’autodeterminazione, è stato troppo. La nostra è una scuola dove si praticano la tolleranza e l’accoglienza. Non potevo accettare che venissero a fare volantinaggio e propaganda politica di estrema destra proprio davanti al nostro istituto. Non so se denuncerò, sul momento ero molto spaventata e lo sono ancora. Non conosco i nomi degli aggressori ma con loro c’era una ragazza. Per il momento non ho deciso ma ho comunque 90 giorni per pensarci». Sostenuta da un lungo applauso dei compagni di scuola, Roberta è andata avanti con il racconto, ripercorrendo i fatti di sabato mattina e ribadendo la sua versione dei fatti.