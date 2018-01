Martedì 2 Gennaio 2018, 15:40 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2018 15:40

Doppio appuntamento all'insegna della musica e dei sorrisi a Nocera Superiore. In attesa dell'Epifania, il cartellone di eventi per le festività natalizie regalerà ai cittadini un bel po' di risate. Giovedì 4 gennaio sarà inaugurato in serata il videomapping, prima del concerto di Tony Tammaro, notissimo cantautore comico napoletano che spopola dalla fine degli anni '80 anche fuori dai confini regionali. A pochi giorni dal suo 57mo compleanno Vincenzo Sarnelli, questo il nome reale dell'ambasciatore della musica “tamarra” sarà in scena sul palco dell'Arena Mazzini, radunando di sicuro centinaia di fans provenienti da tutto il comprensorio.E grandi numeri di pubblico sono attesi anche per la serata di venerdì, quando a esibirsi saranno Luca Sepe e Daniele Musiani, protagonisti della scena radiofonica sulle frequenze di Radio Kiss Kiss e interpreti di ormai famosissime parodie canore. “Armando” (“Bailando” di Enrique Iglesias), “E' sparito” (“Despacito”) e “Me magno 'o rito” (“La mordidita” di Ricky Martin) gli ultimi pezzi che hanno fatti incetta di visualizzazioni e like su Youtube e che saranno sicuramente riproposti anche venerdì sera a Nocera Superiore.