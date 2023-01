Task force contro i furti: controlli su veicoli e persone

Controlli in tutta la periferia per prevenire furti. Sono 12 i posti di controllo eseguiti dalla polizia di Stato, giorni fa, nella zona che va da San Mauro ai confini con Sarno e a Fosso Imperatore, a Nocera Inferiore. Sono state presidiate anche le uscite dai caselli autostradali. Diverse pattuglie e posti di controllo, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania e della Polizia Stradale, utili ad arginare il fenomeno dei furti nella periferia di Nocera. A coordinare le operazioni il vicequestore Aniello Ingenito. Negli ultimi tempi, infatti, molte erano state le denunce a danno di abitazioni private, negozi ed attività, in special modo nelle zone periferiche. I controlli si sono concentrati principalmente nella zona di via Fiano, via Carrara D’Amora, traversa Palumbo, via Santa Maria a Palo, piazza San Mauro, Strada Provinciale 126 ed estesa alla zona industriale di Fosso Imperatore. Inoltre, con l’ausilio di pattuglie della Polizia Stradale di Salerno, sono state sottoposte ad una serrata attività preventiva di controllo le principali via e di accesso alla città, in particolare le uscite autostradali A3 ed A30. Infine, sono stati effettuati dodici posti di controllo, controllati 180 veicoli e 315 persone di cui settanta con pregiudizi penali, sono state inoltre elevate nove contravvenzione al Codice della Strada, con sequestro di veicoli. Negli ultimi mesi, molti residenti avevano segnalato l’ingresso e i raid di bande di ladri all’interno di numerosi appartamenti. Alcuni colpi avevano fruttato molto, dal punto di vista del bottino, quando i proprietari si erano recati a fare le singole denunce. I malviventi, approfittando delle zone certamente più isolate, rispetto al centro, avevano trovato gioco facile, approfittando spesso anche di abitazioni vuote, con i proprietari all’esterno o lontani.