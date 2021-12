Titoli bancari riciclati in più banche, in tre nei guai per riciclaggio

ROCCAPIEMONTE. Rischiano il processo tre persone coinvolte in un'indagine condotta su tre diversi fronti, tre diversi luoghi ricollegati da un giro illecito fuori da ipotesi di associazione o concorso: gli imputati, tutti e tre del napoletano, sono accusati di tre diverse circostanze di riciclaggio di titoli bancari. Con modalità simili, analoghe e lamentate da una identica parte lesa, un’agenzia assicurativa, avrebbero falsificato degli assegni emessi dalla compagnia in questione per poi riscuoterli e negoziarli di volta in volta presso sportelli postali o bancari.

La singolarità, il richiamo in un unico procedimento per la vicenda, riguarda la provenienza dei titoli, formalmente emessi dalla compagnia assicurativa, con un triplice episodio di riciclaggio. Stando alle accuse, il primo assegno veniva negoziato il 4 dicembre 2017 presso un ufficio bancario di Roccapiemonte, con il primo imputato che lo versò sul conto corrente personale acceso presso un altro ufficio postale, così da ostacolarne la tracciabilità, per un importo di 1000 euro. Il secondo, in modo analogo, veniva versato e negoziato presso l’ufficio postale di Scafati, anche in questo caso con accredito su un conto postale di altro luogo, per un importo di 2100 euro, e infine nel terzo caso veniva versato da una terza persona presso un istituto bancario di San Marzano sul Sarno il 15 dicembre 2017, con versamento di 500 euro, sempre emesso dalla stessa compagnia assicurativa, sul proprio conto corrente acceso e attivo in un’altra provincia.

La vicenda divisa in tre singoli casi è stata riunita in un procedimento penale portato avanti dall’ufficio della procura di Nocera Inferiore, con il caso primo accertato a Scafati, a seguito della denuncia sporta dall’assicurazione finita vittima dell’episodio. Ora la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero titolare del fascicolo Roberto Lenza, che ha coordinato le attività di verifica.