Tramonti, frana invade la strada Sp2: chiusa al traffico la Chiunzi-Maiori

Primi effetti dell'ondata di maltempo sulle strade della Costiera. Precisamente lungo la strada provinciale 2 Chiunzi - Maiori, arteria che collega i comuni dell'Amalfitana con l'Agro nocerino e le reti auostradali. In seguito a uno smottamento di notevoli dimensioni verificatosi questa sera in territorio di Tramonti la Sp2 è chiusa al traffico in uscita dalla Costiera o proveniente dall'Agro attraverso il Valico di Chiunzi.

Lo smottamento che tiene interrotta la circolazione si è verificano nella frazione di Campinola. Sul posto ci sono i volontari della protezione civile Colibrì che stanno monitorando anche altre situazioni di criticità sul territorio comunale di Tramonti, mentre i carabinieri alla rotonda del Valico stanno deviando il traffico lungo la Sp1 che si innesta con le strade interne di Tramonmti.

Altri smottamenti sono presenti sempre nella zona montana in località Cesarano e a Campinola dove si è sbriciolata una macerina sul fianco della strada.