Passeggeri ammassati sui treni regionali diretti nel Cilento: scatta la denuncia

Disagi per gli utenti dei treni regionali che collegano Napoli e Salerno con il Cilento.Vengono denunciati dall’associazione nazionale dei consumatori Codici. «I collegamenti con i treni regionali nel Cilento nel periodo estivo non sono adeguati alla richiesta dell’utenza, con carrozze affollate oltre il consentito. Nelle giornate e nelle ore di punta alcuni viaggiatori non sono potuti neanche salire a bordo perché nelle vetture i viaggiatori erano ammassati fino alle porte d’accesso», dice Giuseppe Perillo, segretario Codici delegazione Cilento, secondo il quale la situazione è divenuta insostenibile in questo mese di agosto, in cui il fenomeno s’è verificato con maggiore frequenza.

«La Regione Campania che gestisce il contratto di servizio con Trenitalia ha il dovere – sottolinea l’associazione dei consumatori – di fare una programmazione dei collegamenti adeguata all’esigenza di mobilità estiva».