Mercoledì 26 Giugno 2019, 19:17 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2019 19:53

Una tromba d'aria si è verificata oggi pomeriggio alla periferia di Battipaglia in particolar modo a Santa Lucia. Dai tetti di un gruppo di palazzi sono volati per strada molti pannelli solari e la copertura di un palazzo che hanno colpito i veicoli in transito. Panico tra gli abitanti di Santa Lucia che intimoriti si sono precipitati per strada. Fortunatamente, non ci sono stati feriti e sul posto si sono precipitate le volanti della polizia e della polizia municipale per soccorrere gli automobilisti in difficoltà. Anche i rami degli alberi sono finiti sui veicoli e per strada.