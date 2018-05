Domenica 13 Maggio 2018, 13:33 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 13:33

ANGRI. -Un carico di pere comprato a vuoto: la truffa viaggia sulla strada Agro nocerino-Emilia Romagna. A processo sono finiti M.P. di Pagani e S.A. di Angri, titolari della società di Angri Euro Gelo Import export, il primo, oltre che mediatore nell'affare e il secondo, un imprenditore del settore agricolo residente a Voghiera. Oggetto del contendere un carico di pere dal valore di 11mila e 600 euro pagato mediante un titolo bancario "finto", risultato successivamente non solvibile alla verifica del rivenditore, con la successiva denuncia presentata alla procura e l'attuale processo, ora fissato con un decreto della procuraLa truffa sarebbe stata consumata il 25 marzo 2016, con la querela sporta dalla parte offesa nel settembre 2016, riferendo quanto accaduto e il danno subito all'autorità giudiziaria, che avviò i riscontri del caso. Dopo un lavoro di intermediazione svolto dal secondo imputato, la cessione con scambio merce-assegno scoperto avvenne ad Angri, col versamento e la chiusura della transazione. L'acquisto della partita di frutta fu concordato preventivamente mediante contatti e organizzazione dei dettagli di consegna e pagamento, col venditore tratto in inganno mediante artifizi e raggiri, fino a prestare fiducia all'occasione commerciale prospettata. I due imputati sono accusati in concorso di truffa