Blitz delle forze dell'ordine in litoranea ad Eboli. La polizia municipale e i carabinieri hanno individuato molti tuguri occupati dagli stranieri. Durante i controlli è stato denunciato uno straniero 40enne per violazione di sigilli. L'extracomunitario era il custode di un terreno, sequestrato due anni fa, in cui erano depositate roulotte che venivano fittate agli stranieri. I sigilli sono stati eliminati illegalmente e molte roulotte sono sparite.