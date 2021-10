Disperso sul Sacro Monte di Novi Velia, ritrovato dai carabinieri Forestali

I militari della Stazione Carabinieri Parco di Vallo della Lucania, nella giornata di ieri, hanno soccorso un quarantaquattrenne, uscito per una passeggiata in montagna sul Sacro Monte Gelbison, il quale, era riuscito a comunicare telefonicamente ad un amico di essersi disperso e di non riuscire a trovare la via del ritorno.

I militari giunti in località Monte Scuro, ove l’uomo aveva parcheggiato la propria autovettura, riuscivano ad udire la voce del disperso e ad individuare il punto ove si trovava. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i militari del Nucleo Operativo Radio Mobile Carabinieri di Vallo della Lucania, nonché un noto conoscitore della Montagna, Oreste Positano.

Dopo aver percorso vari chilometri di cammino e nonostante le grosse difficoltà dettate da un’orografia impervia, caratterizzata da terreno soggetto a smottamenti e da fitta vegetazione, il personale impegnato nelle operazioni di soccorso, dopo averlo tranquillizzato telefonicamente, riusciva a raggiungere il dispersoalla località Scanno delle Fristole, accertandone il buono stato di salute.

L’attività di soccorso portata a termine dai militari del Reparto Carabinieri congiuntamente ai militari del Nucleo Operativo Radio Mobile Carabinieri di Vallo della Lucania,testimonia il particolare impegno dei Carabinieri Forestali nel controllo e monitoraggio delle attività svolte all’interno dell’Area Parco, nonché la professionalità e la preparazione ad affrontare anche scenari di emergenza.

In questo caso il tempestivo intervento e la rapida individuazione del disperso ha evitato conseguenze peggiori.