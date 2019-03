Venerdì 1 Marzo 2019, 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasquale Lopardo, 89 anni, non ce l'ha fatta. Si tratta dell'anziano rimasto gravemente ustionato a Sala Consilina dopo essersi addormentato vicino al caminetto. A trovarlo il fratello già in gravissime condizioni. Dopo un giorno di agonia il decesso nell'ospedale di Brindisi dove era stato trasferito in elisoccorso. Le scintille del caminetto hanno avvolto coperta e abiti e sono state troppo gravi le ustioni riportate.