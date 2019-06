CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 13 Giugno 2019, 10:50

Erano partiti presto, ieri, per raggiungere il Santuario di San Gerardo, a Materdomini, ed ascoltare la prima messa. Ma una coppia di coniugi in quel Santuario non è mai arrivata. Sul raccordo tra l'uscita autostradale dell'A2 Autostrade del Mediterraneo, a Contursi Terme, e l'imbocco della Fondo Valle Sele, il marito muore. Erano da poco passate le 9 quando V.M. e sua moglie, lui 76 anni e lei 67, provenienti da Ercolano, nel napoletano, stavano per imboccare la strada a scorrimento veloce, a Contursi Terme. In una curva molto insidiosa, però, l'uomo, che guidava una Fiat 600, si è impattato contro un furgone che proveniva dall'altra parte della carreggiata. Un impatto fortissimo. La piccola auto ha avuto la peggio. Sul furgone invece viaggiavano due uomini. Per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Sul posto, in attesa dei mezzi di soccorso, sono passati un medico e due infermieri. Hanno soccorso tutti, dall'anziano guidatore. Hanno provato a rianimarlo per mezz'ora, ma non c'è stato nulla da fare. Ferite gravi per sua moglie, soccorsa con un'eliambulanza. La donna è stata trasportata all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno.