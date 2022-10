Va in una casa per appuntamenti sbaglia porta e viene preso per un ladro

Aveva un appuntamento con alcune ragazze, in un casa di appuntamenti all'interno di un palazzina a Polla, ma sbaglia porta e viene sorpreso dai proprietari. Scambiato per un ladro, viene bloccato con la forza dai proprietari e vengono chiamati i carabinieri.

E' accaduto a Polla. I militari della locale stazione sono arrivati in poco tempo sul posto e hanno parlato con l'uomo, circa 60 anni non del Vallo di Diano, il quale ha ammesso il vero motivo per cui era entrato nella palazzina, l'appuntamento con le ragazze e ha sbagliato, per una serie di casualità, la porta di ingresso. I proprietari dell'appartamento invaso non hanno quindi presentato denuncia, i carabinieri proseguiranno però con gli accertamenti.