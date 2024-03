Vietri sul Mare, cade per sfuggire a cavalli imbizzarriti e si fa male: soccorso d'emergenza del 118

Cade per sfuggire ad alcuni cavalli imbizzarriti e si procura una ferita ad una gamba. È accaduto nel pomeriggio di oggi nei pressi del santuario di San Vincenzo a Dragonea dove una donna impaurita dal comportamento degli animali ha finito per riportare la peggio mentre tentava di scappare.

Originaria di Vietri sul Mare, la persona rimasta ferita era in escursione con dei familiari quando, per cause ancora da chiarire, sono stati caricati da alcuni cavalli. Nello sfuggire la donna è inciampata riportando un trauma all’arto inferiore.

Sul posto è giunta una squadra del soccorso alpino e speleologico della Campania a supporto dell’equipe dell’ambulanza 118 che hanno imbarellato la persona e provveduto a trasferirla su barella portantina fino all’ambulanza. Alle operazione hanno partecipato anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Salerno.