Salerno, caos mobilità a Pasqua: stop a vie del mare e ressa ai bus. Interviene Federalberghi

Il mare agitato ferma i traghetti da e per la Costiera Amalfitana e dinanzi alle porte dei bus in servizio scoppia la ressa. È accaduto oggi sia a Salerno che in Costiera Amalfitana dove si sono vissuti momenti di imbarazzo per i tanti utenti del servizio pubblico.

Lo stop forzato delle vie del mare ha comportato inevitabilmente un sovraffollamento dei pullman di linea. Per questo Federalberghi in una diffusa oggi ha chiesto il potenziamento anche dei mezzi pubblici su gomma nei giorni di maggior affollamento. Una priorità, questa, per scongiurare il ripetersi di situazioni simili a quelle odierne.

«È intollerabile che sistematicamente si ripeta questa condizione nei giorni di festa e di criticità meteo marina - dice il presidente di Federalberghi Antonio Ilardi dopo le criticità emerse oggi in Costiera - Chiediamo, con forza, che il trasporto pubblico funzioni di domenica e nelle festività con la stessa frequenza dei giorni feriali».